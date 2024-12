Bubinoblog - NATALE IN CASA CUPIELLO SU RAI1: SALEMME E L’ATTUALITÀ DI UN CAPOLAVORO SENZA TEMPO

Dopo il successo ottenuto ad aprile 2023 con “Napoletano? E famme ‘na pizza”, Vincenzotorna giovedì 26 dicembre alle 21.30 su, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli.Il commediografo e regista porta in scena “in”, la commedia “eduardiana” per eccellenza. Rispettando il testo originale,dimostradi quest’opera, una delle commedie più conosciute del teatro del ‘900:Mi sono avventurato neldi Eduardo mettendo in piedi una macchina pazzesca, davanti e dietro le quinte, a cui lavorano più di 40 persone. Portare in scena per la prima volta un’opera così fondamentale per il teatro italiano è stata una gioia immensa. Attraverso il meraviglioso testo di Eduardo, respirando le sue parole ho potuto riscoprire una civiltà culturale che credo si stia affievolendo nel mondo di oggi.