Today.it - "Natale in casa Cupiello" con Vincenzo Salemme, stasera in tv: le anticipazioni dello spettacolo

Leggi su Today.it

Oggi, 26 dicembre 2024, Rai 1 propone dalle 21.30 un appuntamento con il grande teatro italiano: "in", il capolavoro di Eduardo De Filippo - portato per la prima volta in scena nel 1931 - rivive grazie alla regia e all’interpretazione di. Loè.