Genovatoday.it - Natale, i vigili del fuoco portano regali e sorrisi in ospedale

Leggi su Genovatoday.it

Un sorriso per i bambini ricoverati e le loro famiglie. Come da tradizione, la mattina di, ideldi Chiavari si sono recati all'di Lavagna per portare doni ai piccoli pazienti ricoverati. Cappello da Babboal posto del casco e un sacco pieno di, come.