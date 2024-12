Salernotoday.it - “Natale e altre storie", l'ultimo appuntamento al Sant'Apollonia Hub a Salerno

Leggi su Salernotoday.it

Domani, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 20,del 2024 di TersicorArte la rassegna organizzata dall’Associazione Campania Danza in collaborazione con la Regione Campania, la Scabec e la Bimed. Per questa data, anche simbolicamente, è stata scelta come location quella di.