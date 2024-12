Feedpress.me - Natale di sangue sulle strade, un morto e sei feriti in Puglia

È di une non di due - come era stato reso noto ieri sera da fonti sanitarie - e di seiil bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di ieri sulla provinciale tra Andria e Canosa di, in direzione nord all’altezza dell’uscita Monte Faraone. Dei, due sono in condizioni gravi. Le auto coinvolte nell’impatto frontale sono state tre, una delle quali ha.