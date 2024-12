Terzotemponapoli.com - Napoli-Verona, prosegue la vendita dei tagliandi

Leggi su Terzotemponapoli.com

vssarà il match che si disputerà domenica 12 Gennaio 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.ladei biglietti. Essa si articola in due fasi. La prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card. La seconda fase (Fase 2), dilibera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prededicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.I prezzi per la partitavsI prezzi deisaranno i seguenti (il primo prezzo è per i possessori di Fidelity Card, il secondolibera).SETTORE CURVE INFERIORI 14 € 20 €CURVE SUPERIORI 30 € 35 €SETTORE DISTINTI INFERIORI 40 € 50 €DISTINTI SUPERIOR I45 € 55 €DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50 € 60 €SETTORE TRIBUNA NISIDA 65 € 75 €TRIBUNA POSILLIPO 80 € 95 €TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95 € 110 €FASI DIFASE 1 – PREFIDELITY SSC– FAN STADIUM CARDDalle ore 15:00 di lunedì 23 Dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 di giovedì 26 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSCFan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in pre, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Libera).