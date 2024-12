Tpi.it - Mrs. Miracle – Una tata magica: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Mrs.– Una: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mrs.– Unadel 2009 diretto da Michael Scott e interpretato da Doris Roberts e James Van Der Beek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl Natale sta per arrivare e al giovane papà e vedovo Seth Webster serve aiuto per riuscire a impartire disciplina ai suoi due irruenti gemelli di sei anni, Jason e Judd, che dopo la morte della madre sembrano voler creare soltanto scompiglio, terrorizzando chiunque capiti in casa. Proprio quando Seth sembra aver perso ogni speranza, ecco che arriva in soccorso della famiglia Webster Mrs. Emily Merkle, unapiena di risorse che grazie all’unione di pazienza e fermezza diventerà per i gemelli una sorta di “nonna”, cambiando in meglio anche la vita di Seth, che potrà così ricominciare a pensare all’amore.