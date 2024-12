Morto Hudson Meek attore di ‘Baby Driver’ | aveva 16 anni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, l’adolescente apparso nel film del regista Edgar Wright “Baby Driver – Il genio della fuga”, èdomenica 22 dicembre in Alabama dopo essere caduto da un’auto in movimento.16. “I nostri cuori sono spezzati nel condividere cheè andato a casa per stare con Gesù, si legge in un post sul suo account Instagram. “I suoi 16su questa terra sono stati troppo brevi, ma ha realizzato così tanto e ha avuto un impatto significativo su tutti quelli che ha incontrato”. L’incidente è avvenuto giovedì sera a Vestavia Hills, in Alabama, secondo il sito di notizie locali AL.com, come riporta “Variety”.“ha riportato ferite da corpo contundente dopo essere caduto sulla strada da un veicolo in movimento”, ha dichiarato il vice-coroner Bill Yates ad AL.