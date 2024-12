Novaratoday.it - Morto due anni fa, famiglia e amici di nuovo insieme per ricordare Leo Politica

Leggi su Novaratoday.it

Il prossimo 30 dicembre saranno duedalla morte di Leonardo, il giovane che ha perso la vita nel 2022 in un incidente d'auto a Romentino alla torre Mandelli.ri ehanno deciso di darsi appuntamento esattamente come lo scorso anno per ricordarlo. Quest'anno.