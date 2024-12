Agi.it - Monossido: una strage durante le feste, come evitare i rischi

AGI - Le cronache di queste festività sono state costellate da una serie impressionante di incidenti ed esplosioni causati da fughe di gas, stufe e canne fumarie malfunzionanti che hanno preso di mira soprattutto la Toscana. Il 19 dicembre l'episodio più grave in una villetta a San Felice a Ema, alle porte di Firenze, dove per le esalazioni didi carbonio sono morti un uomo di 49 anni, il figlio di 11 anni nato da una precedente relazione e la nuova compagna sudamericana dell'uomo, di 46 anni. Un'altra figlia di 6 anni è ancora ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in prognosi riservata. Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre in Garfagnana, in provincia di Lucca, un'esplosione causata da una fuga di gas ha distrutto una villetta a Molazzana. A perdere la vita un 69enne originario di Singapore e una 52enne di Taiwan il cui corpo è stato ritrovato solo diversi giorni dopo.