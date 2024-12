Matese Ski parte oggi la stagione invernale 2024-2025 a Campitello

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via, frazione di San Massimo (Campobasso), la. La societàSki che gestisce il comprensorio molisano ha annunciato il completamento dei lavori di preparazione e la conclusione con successo dei collaudi di tutti gli impianti.“È tanta la voglia di tornare ad accogliere gli sciatori su tutto il comprensorio – afferma Giovanna Capone, amministratrice diSky – molte sono le novità in arrivo non solo per gli sciatori”.“Nonostante le difficoltà incontrate a causa della situazione finanziaria di Funivie Molise, societàcipata della Regione Molise attualmente in attesa di una decisione del Tribunale di Campobasso sulla proposta di concordato preventivo – si legge in una nota – l’avvio dellaè garantito”.“Si sta aspettando la decisione dei giudici, ma qualsiasi essa sia non avrà alcun effetto sullasciistica – ha dichiarato Fausto Parente, amministratore di Funivie Molise – grazie all’impegno di tutte le parti coinvolteè finalmente pronta a regalare la magia dell’inverno ai suoi visitatori”.