Anteprima24.it - Mastella contro i vandali a Benevento: “Imbecilli”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Continuano alcuni idioti ed incivili a devastare ezzare: a piazza Roma hanno dato il peggio di sé“. Così in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco diClementecondanna gli attici che hanno preso di mira arredi pubblici in città nella notte di Natale. “Per gennaio – prosegue l’ex Guardasigilli – spero che le nostre telecamere siano tutte funzionanti”. Di qui l’invito ai cittadini a collaborare per tutelare il patrimonio urbano: “Chi vede qualcuno di questime li segnali in modo discreto o si rivolga alla polizia“.L'articolo: “” proviene da Anteprima24.it.