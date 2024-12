Laverita.info - Massimo Sestini: foto in mostra al Museo di Santa Giulia

Leggi su Laverita.info

Dalla strage di Capaci al naufragio della Costa Concordia, passando per i funerali di Giovanni Paolo II e il terremoto dell’Aquila, inaldidi Brescia (sino al 2 marzo 2025) una straordinaria selezione di immagini aeree e in grande formato del notografo toscano, fra le voci più autorevoli del panoramagrafico italiano. E non solo.