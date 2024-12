Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 26 dicembre 2024 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna è arrivato il giorno del matrimonio di Cagla e Ozan. Esra finge indifferenza ma non è così. Anche Cagla non è felice, vuole sposare Ozan ma sa che lui non la ama. Ecco ilcon il trentaduesimo episodio.