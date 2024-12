Ilgiorno.it - Lonate Ceppino, incendio nei boschi: vigili del fuoco in azione

(Varese), 26 dicembre 2024 – Unè divampato, nella serata dellaa dei Natale, neidi, in via Saporiti, nel Varesotto. Immediata la chiamata al 115 e l’intervento rapido deideldi Tradate ha permesso di bloccare il propagarsi delle fiamme. Le cause del principio d’non sono ancora state accertate, ma si esclude al momento un’estesa compromissione della vegetcircostante.