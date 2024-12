Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Paris medita il riscatto sulla Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. Iniziacelebre pista “”, la consueta tappa post natalizia del circuito iridato che prevede sabato 28 dicvembre lalibera e domenica 29 il SuperG, ultima gara dell’anno solare.Gli specialisti della velocità prendono il primo contatto prima della gara con una delle piste più belle al mondo, che ospiterà fra poco più di un anno le gare olimpiche, in una competizione che ormai è diventata una classicissima del Circo Bianco. Laè pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità. Un appuntamento attesissimo dai colori azzurri e soprattutto da Dominik, che inizia da qui la sua volata che lo porterà ai Giochi Olimpici di Milano Cortinapista che più ama e che lo ha visto già trionfare sei volte inlibera e una in SuperG.