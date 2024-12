Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: Van der Poel unico favorito, assente Van Aert

14.55 Buongiorno e buon Santo Stefano amici di OA Sport e benvenuti alladella prova élite maschile delladeldi-2025 a(Belgio).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara élite maschile delladeldi-2025 a(Belgio).L'olandese si presenta a questo appuntamento per fare tripletta dopo le prime due vittorie al rientro indela Zonhoven e nel Superprestige a Mol. Una condizione già smagliante per il Campione delche ha già messo in fila tutti gli avversari e si avvicina con fiducia a quello che sarà l'obiettivo stagionale, ossia i Mondiali di Liévin.Inoltre manca la concorrenza di Tom Pidcock, ma soprattutto di Wout Van: il belga ha accusato dei problemi di salute e non è rientrato a Mol come previsto, quindi il neerlandese finora ha potuto disporre a piacimento dei suoi avversari.