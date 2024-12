Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: van der Poel accelera all’inizio del terzo giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Frequenza impressionante per van derdi questo: gli altri non possono più contenerlo!15.30 Van derha preso la testadele adesso impone il ritmo. Gli altri non riescono più a rimanergli sulla ruota.15.29 Concluso ora il secondocon van derche ha preso la testa: 18’22” il crono per concludere le prime due tornate. In tutto i giri saranno sette.15.27 Vanthourenhout prova ad osare e rilanciare l’andatura, ma van derlo marca alla sua ruota.15.26 Vanthourenhout e van derhanno preso qualche metro di vantaggio rispetto a Isebryt.15.25 Caduta per Pim Ronhaar! Errore clamoroso dell’olandese a causa degli occhiali rotti che sta tenendo in bocca e non ha gettato via.15,23 Quartetto che ha fatto un solco rispetto agli inseguitori: finora van dersta in sordina e non si muove.