Triesteprima.it - Lilt Trieste, eletto nuovo consiglio direttivo

Leggi su Triesteprima.it

- Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci della Lega Italiana per la lotta contro i tumoridi, con all’ordine del giorno l’elezione per il rinnovo del, che rimarrà in carica dal prossimo primo gennaio 2025 fino a tutto il 2029. Dalla votazione.