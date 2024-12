Laverita.info - L'anno d'oro del tennis azzurro

Dagli Slam vinti da Jannik Sinner, diventato numero uno del ranking Atp, alle medaglie olimpiche fino alla doppia vittoria della nazionale in Coppa Davis e Billie Jean King Cup, il 2024 è stato l'della definitiva consacrazione di un movimento in costante crescita.L'altoatesino è già proiettato al 2025: ecco cosa dovrà vincere per affermarsi e mantenere lo status di numero uno al mondo.Lo speciale contiene due articoli.