Ilgiornaleditalia.it - Jovanotti: "Tony Effe e Mozart colleghi, al compositore sesso e samba sarebbe piaciuta", l'ultima surreale sparata

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Una tesi, che molto dice sul nichilismo del nostro tempo Nella controversa vicenda dell'annullamento del concerto Romano di capodanno di, è intervenuto anche, noto per aver preso parte in passato a un condel gruppo Bilderberg, come da lui stesso raccontato i