Biccy.it - Javier Martinez molla Chiara e svela i motivi: la reazione di lei

Negli ultimi dieci giorniCainelli esi sono conosciuti meglio e tra loro è nata un legame speciale. Coccole, baci e abbracci, la storia tra i due però è durata quanto un gatto in tangenziale, visto che già ieri pomeriggio il pallavolista argentino ha confidato i primi dubbi a Luca Calvani.Il gieffino ha ammesso di non essere così preso come dovrebbe: “Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena. A me piace stare con lei, però dopo essere cresciuta, questa cosa adesso è in stallo, si è fermata. Ho paura che vada a scemare. Il bacio c’è già stato, mi è piaciuto, ma. Ho paura di farle del male perché è una ragazza così pura e buona. Lei non sa nulla di questi miei pensieri. C’è qualcosa che manca. Se mi fermo ora faccio in tempo a non farla soffrire, se mando avanti la cosa è peggio.