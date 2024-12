Israele Ben Gvir di nuovo alla Spianata delle Moschee

Leggi su Open.online

Itamar Ben, ministro della sicurezza nazionale di, è entrato nelladi Gerusalemme giovedì 26 dicembre. Laè la sede della moschea di Al Aqsa, il terzo sito più sacro dell’Islam. L’atto è considerato una provocazione dai palestinesi. «Questa mattina sono salito sul sito per pregare per la pace dei nostri soldati, per il pronto ritorno di tutti i rapiti e per una vittoria completa con l’aiuto di Dio», ha scritto. Ha accompagnato il messaggio con una foto che lo ritrae mentre cammina circondato da poliziotti. Con lui alcuni membriforze di sicurezza e di intelligence e anche alcuni radicali.Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è dissociato: «Lo ‘status quo’ sul Monte del Tempio non ècambiato». Gli ebrei chiamano lail Monte del Tempio perché la considerano il sito del Secondo Tempio, il luogo più sacro della loro religione.