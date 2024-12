Ilgiorno.it - Irama con i City Angels la notte di Natale: vestiti caldi e sorrisi per i senza tetto di Milano

, 26 dicembre 2024 – "Ovunque sarai” cantava al festival di Sanremo 2022,. E lui ha scelto di essere, ladi, lì dove in genere non è nessuno: con gli ultimi, in strada tra idel centro di. A raccontarlo è un simpatico video pubblicato sui social dei, l’associazione di volontariato fondata nel 1994 ada Mario Furlan che aiuta chi vive per strada. “Abbiamo trascorso una bellissimadisulle strade di, ad aiutare i, con il cantante, la cantante Elena Rose e l’amico Alessandro. Tre belle persone, che ci hanno portato sacchi colmi dinuovi per i clochard. E che si sono fatte in quattro ad aiutare, con semplicità ed amore". Tra i clochard incontrati, anche Valentino, che tra i suoi talenti vanta anche il saper cantare e che ha voluto approfittare della predi due professionisti.