Unlimitednews.it - Intesa Sanpaolo, gli omaggi natalizi diventano donazioni per i bambini

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – Su iniziativa del Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina,ha devoluto l’equivalente deglia quattro organizzazioni del Terzo settore impegnate ad assistere imalati e con disabilità e le loro famiglie. Il sostegno è parte del grande programma della Banca per il contrasto alle disuguaglianze che destina al sociale 1,5 miliardi di euro entro il 2027. Per Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di, ha affermato, “Il nostro programma per la riduzione delle povertà – 1,5 miliardi di euro entro il 2027 – è uno dei più imponenti di un soggetto privato nel nostro Paese. Questa nuova iniziativa pensa aiche si affacciano alla vita con gravi difficoltà e alle loro famiglie, per dare un sollievo in questi giorni di festa.