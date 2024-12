Calcionews24.com - Infortunio Scalvini, buone notizie per il difensore dell’Atalanta in vista della gara contro la Lazio

Leggi su Calcionews24.com

per ilinla. Ecco le ultime Oggi allenamento a Zingonia per l’Atalanta, e sono emerse delle novità importanti per quanto riguarda l’di Giorgio. Ecco l’ultimo report dei nerazzurri dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti.per ilGiorgio .