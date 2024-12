Ilgiorno.it - Incidente con la moto da cross in un cava: morto ragazzo di 20 anni

Lograto (Brescia), 26 dicembre 2024 - Undi 20questo pomeriggio poco prima delle 16, cadendo dalla suadain unain via 4 novembre a Lograto, Nell’non sarebbero rimaste coinvolte altre persone Ai soccorritori, giunti in elisoccorso e in ambulanza, non è rimasto altro che constatare il decesso. La dinamica esatta della tragedia verrà ricostruita dalla Polizia stradale. Articolo in aggiornamento