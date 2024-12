Quotidiano.net - Incidente aereo in Kazakistan, “per Baku un missile russo è la causa del disastro”. Bloccato anche il Gps sul Mar Caspio

Roma, 26 dicembre 2024 - Dopo le indiscrezioni e i sospetti che sono circolati su social network e media russia e ucraini, arrivano le prime conferme ‘di livello’: fonti governative azere hanno confermato in esclusiva a Euronews che unterra-aria dei sistemi di difesa russi hato lo schianto del volo della Azerbaijan Airlines ad Aktau, in, ieri. Secondo le fonti, ilè stato lanciato contro il volo 8432 durante un'attività di droni sopra Grozny, e le schegge hanno colpito i passeggeri e l'equipaggio della cabina esplodendo accanto all'. Fonti governative hanno dichiarato a Euronews che all'danneggiato non è stato permesso di atterrare in nessun aeroporto, nonostante la richiesta dei piloti di un atterraggio di emergenza, e gli è stato ordinato di volare attraverso il Marverso Aktau, in