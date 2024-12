Agrigentonotizie.it - Incidente a Licata, moto contro autocarro: muore 48enne

Sangue sulle strade nel giorno di Santo Stefano. Un uomo di 48 anni, licatese, è morto in unstradale avvenuto in via Torregrossa a. Per cause ancora in corso di accertamento la suasi è scontrata violentemente con un. L’impatto è stato devastante e l’uomo a bordo.