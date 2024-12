Torinotoday.it - Il “trav” diventa un presepe: Gesù bambino e le statuine in legno a bordo strada a Pecetto Torinese

Leggi su Torinotoday.it

, la tradizione del “un presepio. Anche quest’anno, è allestito in via Costi e si può visitare gratuitamente fino al 6 gennaio 2025. La tradizione Il “” è l’asse diche, in passato, si posizionava lungo il muro esterno di molte abitazioni.