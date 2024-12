Agi.it - Il maltempo lascia l'Italia e si prepara un Capodanno al caldo

AGI - Un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo sta favorendo un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche in. Residue piogge e nevicate interessano solo alcune aree isolate del Paese. La giornata di Santo Stefano, secondo le previsioni del Centro Meteono, vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo in tutto il Paese. Ampie schiarite si faranno strada nel pomeriggio, segnando l'inizio di un periodo di stabilità atmosferica. Le temperature tenderanno a salire gradualmente, avvicinandosi ai valori medi stagionali nei giorni successivi. Le previsioni indicano "che ilsarà caratterizzato da una predominanza di alta pressione, grazie all'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo e su parte dell'Europa. Questo scenario - prosegue il Cmi - garantirà tempo stabile e asciutto, con temperature in linea o leggermente superiori alla media.