Ilfoglio.it - Il concertone di Capodanno a Roma diventa una sagra. Il Campidoglio sconta l'effetto Tony Effe

Leggi su Ilfoglio.it

Alla fine il veglione didiCapitale si è trasformato in unadi paese. Riepilogo del pasticcio di San Silvestro: a scegliere la line-up delè l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato - scelta poi approvata dal sindaco Roberto Gualtieri - che invita i nomi più di grido, in modo da riempire subito il parterre. Al Circo Massimo si sarebbero dovuti esibire Mahmood, Mara Sattei e soprattutto, il trapper di Monti e famoso "povero del centro storico". Alla presentazione del 12 dicembre sembrava che tutto filasse alla grande, i nomi erano all'ultimo grido e la città rimessa a nuovo per il Giubileo. Ma poi ecco il fatidico venerdì 13: esponenti dei circoli dem e comitati di “donne del Pd” iniziano a protestare, in pubblico sui social e in privato con messaggi incendiari al sindaco, per i testi sessisti delle canzoni di