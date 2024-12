Bolognatoday.it - Guasto a treno di Italo, ritardi oltre due ore su linea Venezia-Bologna

Leggi su Bolognatoday.it

Disagi per chi aveva programmato oggi inil rientro dalle vacanze natalizie o un viaggio in prossimità del Capodanno: sullaferroviariala circolazione risulta fortemente rallentata dal primo pomeriggio per una un.Registrati alla nuova sezione.