Grave incidente durante una battuta di caccia | 64enne ferito all’inguine

Leggi su Corrieretoscano.it

SERAVEZZA –dila mattina del 26 dicembre a Seravezza, in provincia di Lucca. Un uomo di 64 anni è statoda un proiettile sparato dal compagno di: una feritache si è verificataunadialla Polla della Madonna, nel territorio del comune di Seravezza in Alta Versilia.Per l’intervento sanitario è stato allertato l’elicottero Pegaso che ha trasportato ilall’ospedale di Cisanello in codice rosso.Sul posto anche i vigili del fuoco, l’auto medica, l’ambulanza e i carabinieri.