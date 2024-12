Iltempo.it - Gran Sasso, nessuna traccia dei due alpinisti. I soccorritori costretti a tornare indietro

Una squadra del Soccorso Alpino della Finanza, sci ai piedi, ha raggiunto, dopo giorni di attesa, la Valle dell'Inferno, la zona delin cui dovrebbero trovarsi i due scalatori di Sant'Arcangelo di Romagna, Luca Perazzini e Cristian Gualdi. I quattro, in una situazione di assoluta emergenza, non hanno trovato tracce. Neve altissima e raffiche di vento: il gruppo è tornato. Potrebbe esserci, in giornata, il sorvolo dell'area. La squadra come detto non ha trovato nulla ed è tornata, date le condizioni meteorologiche non ancora buone nell'area. "Stiamo operando, ma la situazione resta complicata", aveva detto in mattinata a LaPresse Claudio Pagone, uno degli 11che con gli 8 lavoratori dell'ostello "Lo zio" hanno trascorso la Vigilia di Natale nel rifugio, a 2 mila 200 metri in alta quota, perché bloccati dalla bufera di neve, con la funivia fermata a causa delle forti raffiche di vento, mentre cercavano di raggiungere i 2dispersi da domenica pomeriggio suld'Italia, scivolati nel Vallone dell'Inferno.