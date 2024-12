Sbircialanotizia.it - Giubileo, prefetto Roma: “Coniugare sicurezza e serenità, l’attenzione è altissima”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Giannini all'Adnkronos: "Sinergia tra istituzioni è modello da esportare. Grazie aini per la loro pazienza, ora continui collaborazione". I due punti cardini che ildiLamberto Giannini a due giorni dall'apertura della Porta Santa, intervistato dall'Adnkronos, vuole vedere viaggiare insieme per tutto il. "Sia per la cerimonia solenne .