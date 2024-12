Ilfattoquotidiano.it - Giubileo 2025, Papa Francesco apre la Porta santa nel carcere di Rebibbia. Poi la messa con i detenuti: “Non perdete mai la speranza”

Nella mattinata di Santo Stefanoha aperto la secondanelromano di, voluta proprio da lui per coinvolgere la popolazione carceraria nel. Il pontefice ha varcato la soglia a piedi e non sulla sedia a rotelle, come invece aveva fatto la vigilia di Natalendo laprincipale, nella basilica di San Pietro. Accanto a lui il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Benoni Ambarus.Alla celebrazione, dentro la cappella del, circa trecentoe il personale della Polizia penitenziaria: presenti anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio (che ha accolto il pontefice a) il capo dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo (che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni), il procuratore generale vaticano Alessandro Diddi e il cardinale José Tolentino de Mendonca, prefetto del Dicastero della cultura.