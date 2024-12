Lapresse.it - Giubileo 2025, il Papa ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia

(LaPresse)Francesco hala secondadelnelromano di, dopo quella già aperta la sera della vigilia di Natale nella basilica di San Pietro. «Ho voluto che tutti noi avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore per capire che la speranza non delude, non delude mai», ha detto il Pontefice prima di compiere il rituale dell’apertura. È la prima volta che succede nella storia del. Un unicum nella tradizione della cristianità che, non a caso, arriva nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa cattolica. Un segno di speranza per tutte le carceri del mondo che fa diun’icona universale della vicinanza della Chiesa ai detenuti.