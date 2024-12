Unlimitednews.it - Focus ESG – Episodio 43

MILANO (ITALPRESS) – La mobilità è un asset strategico sia per la sostenibilità ambientale sia per la crescita di valore della società. La complessità di questo settore necessita visioni chiare e di lungo periodo ma sta pagando a caro prezzo scelte politiche con visioni troppo short. Uno dei settori della mobilità ad alta potenzialità per vantaggi ambientali e sociali è lo sharing, che in Italia ha un giro d’affari di circa 200 milioni di euro e un parco veicoli che ha superato le 110 mila unità. Da dieci anni però lo sharing in Italia continua a scontare regolamentazione da trasporto pubblico locale (TPL) che sta mettendo a rischio il modello, anche a causa della parcellizzazione comunale e di una IVA che dovrebbe essere portata al 10%, allineandola così a quella del Trasporto pubblico locale.