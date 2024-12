Finlandia cavo spezzato | sabotaggio?

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.29 La Polizia finlandese, nella nottata,è salita a bordo alla petroliera'Eagle S' che si trova in acque territoriali finlandesi, per indagare sulla rottura delelettrico sottomarino che collega laall'Estonia. La nave batte bandiera delle Isole Cook ma era partita da San Pietroburgo verso Port Said, in Egitto. IlEstlink 2 è fuori uso da più di 24 ore. I motivi rimangono ignoti ma le autorità sospettano unaggravato per cause esterne.