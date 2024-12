Quotidiano.net - Finlandia, 4 cavi sottomarini danneggiati. Sospetto sabotaggio: sequestrata una petroliera ‘fantasma’ russa

Roma, 26 dicembre 2024 - Ieri ‘si è rotto’ un cavo elettrico sottomarino tra lae l'Estonia, oggi si parla di 4di telecomunicazionenel Balticonelle ultime ore, ha reso noto Laura Laaster, portavoce del Ministero estone degli Affari economici citata dall'emittente pubblica finlandese. Una serie di 'incidenti' quanto meno sospetti che hanno coinvoltoper le telecomunicazioni e l'elettricità, di cui due tra lae l'Estonia (due dell'operatore finlandese Elisa), uno tra lae la Germania (del gruppo finlandese Cinia) e uno cinese (di proprietà della Citic). La Laaster ha assicurato: "La causa dei danni non è nota, ma secondo le aziende non avrà ripercussioni sui consumatori". Intanto sono già partite le indagini per scoprire se si è trattato di azioni di, come si sospetta riguardo alla rottura che ieri ha interessato il cavo traed Estonia.