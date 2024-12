Feedpress.me - Feste di Natale, 17 milioni di italiani in viaggio. La spesa complessiva prevista è di oltre 8 miliardi

Leggi su Feedpress.me

17diintra, Capodanno ed Epifania, un milione in più rispetto alle stime di novembre. Sei su dieci resteranno entro i confini nazionali. Laè didi euro , con i valori più elevati riferiti al Capodanno che rappresenta la punta più alta del "tridente" festivo sia comemedia per persona, 390 euro, che come numero.