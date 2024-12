Foggiatoday.it - Festa grande a San Nicandro Garganico per i 100 anni di nonna Angela

Leggi su Foggiatoday.it

sul Gargano per una nuova centenaria:Carbonelli, nata a Sanil 26 dicembre 1924, ha spento oggi le candeline insieme alla sua famiglia. Il sindaco Matteo Vocale le ha fatto visita nella sua casa di Largo Terravecchia per gli auguri e per consegnarle una.