FC 25 | La Stagione 4 è disponibile ecco a voi La forza dei numeri

La nuova di FC 25 è la numero 4 ed è partita oggi 26 dicembre 2024. Durerà 28 giorni totali e contiene 35 livelli. Scopri le novità di questa in Ultimate Team! Tra programmi innovativi, aggiornamenti dei giocatori e nuovi modi per guadagnare ricompense, ci sono tante sorprese in arrivo. Preparati a immergerti in una competizione unica, che celebra sia le squadre in vetta alla classifica che quelle che lottano per rimanere a galla, con sfide e opportunità pensate per tutti i giocatori. I premi da riscattare nella Season 4 Gli obiettivi del pass, da quest'anno, possono essere utili per tutte le modalità e non solo per Ultimate Team. Inoltre, vi ricordiamo, che non ci saranno più gli XP ma i PS. Cambia il nome da Punti Esperienza a Punti della o Stagionali ma non cambia la sostanza: servono per lo stesso obiettivo: riscattare i premi del pass.