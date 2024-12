Feedpress.me - Escursionisti dispersi sul Gran Sasso: il rischio valanghe frena le ricerche

Squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono giunte a Fonte Cerreto (base della partenza della funivia per Campo Imperatore) per coordinare la ripresa delle attività di ricerca dei due alpinistida domenica pomeriggio. Anche oggi, affermano i soccorritori, si escludono eventuali tentativi via terra. Ilè marcato (3 su una scala di 5) e questo non permette.