Ilgiornaleditalia.it - Enzo Mazzaro, chi è il cardiochirurgo di Trieste che ha annullato l'operazione al cuore a paziente senza vaccino Covid nel 2024

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’autore della famosa lettera che in questi giorni sta facendo il giro del web. Scopriamo assieme chi èè ildivenuto alla ribalta per via della famosa lettera inviata ad un, al quale lo si invita a cancellarsi dalla lista d'attesa perché non si p