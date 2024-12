Educazione Civica | di cosa parliamo quando parliamo di Sviluppo sostenibile?

Leggi su Orizzontescuola.it

Con “Prima Effe. Feltrinelli per la scuola”, la lettura diventa uno strumento per esplorare le molteplici sfaccettature che vanno sotto la definizione di. Gli studenti, attraverso incontri con autori, riflettono su temi come ambiente, uguaglianza e diritti, benessere psico-fisico della persona,alimentare, collegando le storie lette alla loro realtà quotidiana per imparare a compiere scelte consapevoli per collaborare per un futuro più equo.L'articolo: didi? .