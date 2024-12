Fanpage.it - Edoardo Franco: “Da Masterchef non si esce cuochi, i concorrenti sono permalosi. La mia carriera è a un punto morto”

Leggi su Fanpage.it

è il stato il vincitore di12, ma a Fanpage racconta che dopo lo show non ha mai lavorato in una cucina professionale. A chi gli recrimina di aver vinto solo in virtù del personaggio che si era costruito, risponde: "Ho sempre investito sulle mie abilità". E suiattuali: "Alcuni non sanno accettare le critiche,ed esigenti".