Monzatoday.it - Ecco perché in Brianza Santo Stefano si festeggia due volte (d'inverno e d'estate)

Leggi su Monzatoday.it

Il 26 dicembre è il giorno festivo che viene dopo Natale ed è dedicato a. In molti ignorano ilin Italia si festeggi proprio in questa data ein, e in particolar modo a Vimercate, ilvengato per ben 2nel corso dell'anno. Ovvero in