Fanpage.it - Dove vanno le api in inverno, come fanno a nutrirsi e sopravvivere al freddo

La missione delle api inè riuscire a mantenersi in vita. Per riuscirci, si adattano alle condizioni invernali senza entrare in un vero e proprio letargo: formano il "glomere" e si dispongono a grappolo tutte intorno alla regina, muovendo i muscoli delle ali e del corpo per generare calore.